​L’équipe du Sénégal a désormais la culture de la gagne, selon l’adjoint de Cissé

Dans un entretien accordé au quotidien sportif « Record », le sélectionneur adjoint de l’équipe nationale de football du Sénégal, Régis Bogaert, a soutenu que l’équipe a désormais la culture de la gagne.



En faisant le bilan des éliminatoires de la CAN 2019, Régis, homme de l’ombre de Aliou Cissé dira que c’est bon bilan chiffré. « Alors les chiffres ce sont les deux buts pris sur le terrain compliqué (Madagascar) sinon on n’a pas pris d’autres durant toute la campagne.



Régis Bogaert a jugé important la façon dont l’équipe pouvait se comporter face à différents adversaires, mais aussi à des conditions difficiles. « On aimerait que les conditions (pelouse) à Dakar soient un peu meilleur, souhaite-t-il.



« Nous travaillons aussi sur l’évolution du jeu de l’équipe. Il y a des choses importantes sur ce point. D’abord la culture de la gagne. Quand on est une équipe nationale, on ne peut exister qu’en gagnant des matches. C’est un travail que le coach a initié depuis trois ans. Ensuite travailler sur les moyens pour pouvoir gagner dans toutes les situations », visent-ils.