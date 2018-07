​L'ex-Premier ministre pakistanais condamné à 10 ans de prison pour corruption

L'ancien Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a été condamné à une peine de dix ans de prison par un tribunal anti-corruption, selon des sources judiciaires, portant un coup sérieux à son parti avant des élections législatives prévues le 25 juillet.



M. Sharif, absent à l'audience qui s'est déroulée dans un tribunal d'Islamabad, "a été condamné à 10 ans de prison et à une amende de huit millions de livres" (10 millions de dollars) dans une affaire concernant l'achat de plusieurs appartements de luxe à Londres, a déclaré son avocat Mohammad Aurangzeb à l'AFP.



Selon le procureur Sardar Muzaffar Abbas, le tribunal a également ordonné la saisie des appartements en question par le gouvernement fédéral.



M. Sharif se trouve actuellement à Londres au chevet de son épouse, atteinte d'un cancer.

En juillet 2017, la Cour suprême pakistanaise avait mis fin prématurément au troisième mandat de Nawaz Sharif à la tête du gouvernement, après des révélations sur de luxueux biens immobiliers détenus par sa famille via des holdings off-shore.



La justice pakistanaise a ensuite interdit M. Sharif de diriger son parti, le PML-N, puis de participer à tout scrutin à vie. Son clan nie toute malversation.



Le parti est actuellement dirigé par son frère Shahbaz Sharif et est l'un des principaux en lice aux élections législatives prévues le 25 juillet dans le pays.