​L'imbroglio de la vaccination face au fétichisme des chiffres...Par Cheikh Doudou Mbaye

La campagne de vaccination n'a pas tenu toutes ses promesses et a même été un moment un grand échec. N'eut été la virulence du Delta, le Rush n'aurait jamais eu lieu..



Depuis 48h, nous sommes encore dans le fétiichisme des Chiffres pour reprendre le Dr El Hadji Diouf .le Million de vaccinés est crie comme une victoire alors qu'il en est rien...pourquoi, je m'explique.



A la date du 20 juillet 2021 en pleine 3eme vague, le MSAS avait déjà annoncé 617.834 vaccinés. Dans ce lot, il existe des candidats à l'Astrazenica qui malheureusement, n'avaient toujours pas reçu leur seconde dose. Ce qui fait d'eux des personnes ayant reçu au moins une dose et non des ENTIÈREMENT VACCINÉS. Premier biais



Si 151.200 doses de Johnson ont été réceptionnées si utilisées, nous aurons 151.200 entièrement vaccinés du fait de la simple dose du vaccin americain..



Le 27 juillet, ine semaine plus tard, Sinopharm nous livre 332.118 si toutes utilisés, aujourd'hui 9 Août, juste 166.059 ont reçu une dose en attendant d'être renouvelées 21 jours plus tard. On y est pas encore. 2eme biais.



136.800 doses de Johnson sont aussi réception à la même date, ce qui fera autant de totalement vaccinés.



Entre l'Astrazenica qui s'est fait rare et les bénéficiaires toujours en attente d'une seconde dose, 166.059 de sinopharm ont été logiquement distribuées si tant est-il que la personne doit avoir sa seconde dose réservée, à moins que.....tout le monde ait recu une dose et c'est problématique



298.000 personnes pourraient être totalement vaccinées avec le Johnson et je ne saurai trop en dire sur les 617.834 du 20 juillet, combien le sont Complètement et combien attendent leur seconde dose.



CQFD:

Sur le plus d'un million de vaccinés, ceux qui ont reçu le Johnson à partir des chiffres du 20 juillet, sont Complétement vaccinés ( 298.000 personnes), combien du Sinopharm, logiquement 166.059 en attendant leur rappel. Quid de l'Astrazenica...

Je donne ma langue au chat..



En Conclusion : Plus d'un million de Sénégalais ont au moins reçu une dose pour potentiellement moins de 700.000 personnes totalement vaccinées. La vérité va rattraper le fétichisme des chiffres et communiquons juste et vrai..





Cheikh Doudou Mbaye

MPH, Politique &Gestion des Systèmes de Soins en Santé