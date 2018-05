​L’immunité diplomatique de Grace Mugabe contestée

Le groupe de pression Afrikaner, AfriForum, se présente devant les tribunaux pour s'opposer à la décision du précédent gouvernement sud-africain d'accorder à Grace Mugabe l'immunité diplomatique.





L'ancienne première dame du Zimbabwe est accusée d'avoir agressé le mannequin Gabriella Engels avec un cordon électrique dans un hôtel cinq étoiles de Johannesburg, où ses deux fils séjournaient en août dernier.



Mme Mugabe devait comparaître devant le tribunal au sujet de l'incident, mais, dans un revirement encore controversé et contesté par le groupe de pression, le gouvernement sud-africain a accordé à Grace Mugabe une immunité diplomatique qui lui a permis de quitter le pays au milieu de la nuit.





Le groupe de pression AfriForum, qui représente la présumée victime d'agression de Mme Mugabe, veut que la Haute Cour de justice annule l'immunité diplomatique accordée à l'ex-première dame zimbabwéenne.



Mme Mugabe a nié avoir attaqué le mannequin et a déclaré qu'elle se défendait contre une jeune femme brandissant un couteau et en état d'ébriété.



La demande d'AfriForum sera analysée pendant deux jours, et au cas où elle était validée, ouvrirait la voie à des poursuites contre Mme Mugabe.



L'Autorité nationale des poursuites judiciaires d'Afrique du Sud (South Africa's National Prosecuting Authority) prendra donc le relais.