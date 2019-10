​L’octroi des nouvelles licences pétrolières reporté au 4 novembre prochain

Prévu en marge de la conférence sur le pétrole et l’énergie qui s’ouvre ce jeudi à Cape Town, en Afrique du Sud, le gouvernement sénégalais a reporté le lancement de l’octroi des licences pétrolières au 04 novembre prochain, a annoncé le ministre du Pétrole et des énergies, Mouhamadou Mactar Cissé.



« Nous devons assurer le cadre juridique pour les investissements », a affirmé M. Cissé qui estime que les documents contractuels doivent être finalisés. Le ministre n'a pas souhaité faire un lien entre ce report et la publication du documentaire de la BBC, accusant Aliou Sall, jeune frère du chef de l'Etat de corruption, selon L'Obs.