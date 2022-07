​L1: Nuno Tavares prêté à l'Olympique de Marseille

Le défenseur portugais Nuno Tavares a rejoint l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt d'un an consenti par Arsenal, a annoncé samedi le club phocéen.



Âgé de 22 ans, Tavares est notamment passé par le Benfica (2015-2021), avant de rejoindre en 2021 Arsenal, où il a disputé la saison dernière 27 matches.



"Nuno est un piston gauche doté d'une grande vitesse de pointe, d'un volume physique et d'une puissance largement au-dessus de la moyenne et surtout d'une capacité à répéter les efforts à haute intensité", s'est réjoui l'OM dans son communiqué.



Marseille, à qui Arsenal avait prêté la saison dernière le défenseur français William Saliba, devenu international, n'a pas précisé si ce prêt de l'international Espoirs portugais était assorti d'une option d'achat.