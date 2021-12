​La Conférence des Amicales d'Étudiants entame une grève et exige le rétablissement immédiat des étudiants de Bambey

La Conférence des Amicales d'Étudiants (C.A.E) de l'Université Iba Der THIAM de Thiès, à travers un communiqué parvenu à Pressafrik, a indiqué qu’elle décrète un débrayage ce mardi 14 décembre 2021 à partir de 12 heures. Ainsi que 24 heures de cessation des activités pédagogiques à compter du mercredi 15 décembre 2021. De plus, elle exige « le rétablissement immédiat et sans condition de la Coordination des étudiants de Bambey, un éclaircissement clair sur la mort tragique d'Alioune Badara Diop, l'annulation de la session unique et le rétablissement de la restriction des franchises universitaires. La libération des étudiants arrêtés et torturés injustement par les forces de l'ordre », lit-on sur la note.



La Conférence des Amicales d'Étudiants (C.A.E.) de l'Université Iba Der THIAM de Thiès, a manifesté son soutien à la communauté estudiantine de l'Université Alioune Diop Bambey, face à cette situation «déplorable ». Ayant observé le déroulement des faits depuis plusieurs jours, la conférence a réaffirmé son engagement « à prendre part à tout combat contre la précarité des conditions sociales et pédagogiques de l'étudiant », a fustigé le document.



Poursuivant, il a souligné « le manque de volonté, l’incompétence et l’insouciance des autorités internes », qui a été traduit par la mort de notre camarade Alioune Badara Ndiaye suite à une intoxication alimentaire. « L’égoïsme du recteur de Bambey a atteint son paroxysme. Nous lançons un appel à tous les syndicats de l'enseignement supérieur à intervenir sur ces injustices inhumaines infligées aux étudiants », a déploré la C. A. E.



Cette dernière par la voix de son Président El Hadji Abdoul Aziz Sy Ndiaye a informé les autorités que des mesures plus drastiques seront prises si ce problème ne se règle pas au plus vite.