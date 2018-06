​La Douane sénégalaise met en place l'OEA pour assurer la performance des entreprises locales

Un nouveau Programme d’opérateurs Economiques Agréés (OEA), qui va remplacer l’ancien Programme de Partenaires Privilégiés (PPP) vient de voir le jour. L'initiative vient de la direction générale de la douane Sénégalaise, en collaboration avec l’Agence de développement international (Usaid), qui a réuni les douanes sénégalaises et une cinquantaine d'opérateurs du secteur privé. Cette nouvelle initiative rentre dans le cadre du processus de mise en œuvre pour consolider et sécuriser l’accord de facilitation d’échanges signé en 2013 et ratifié par le Sénégal en 2016, selon le colonel Pape Thialaw Fall.



Venu présider la cérémonie, le directeur de la facilitation et du partenariat a indiqué que l’heure est venue de faire évoluer le PPP dans les meilleurs standards internationaux en matière de facilitation des échanges.



A l’en croire, le résultat attendu est que l’opérateur souscripteur gagne en temps et en coûts dans ses démarches et transactions commerciales. « Le Programme permet aux entreprises locales d’être plus performants grâce à des procédures à l’exploitation simplifiées », a-t-il déclaré.



Monsieur Fall d'ajouter que « le Programme d’Opérateurs Economiques Agréés (OEA), encore appelé « opérateurs dignes de confiances va apporter ainsi des avantages aux entreprises et opérateurs qui acceptent, de façon constante, de se conformer aux lois et règlements douanières ».



« Une entreprise ou opérateur importateur-exportateur agréé par le programme pourrait, par exemple bénéficier d’une main levée immédiate de ses marchandises dès l’enregistrement de sa déclaration et d’une procédure accélérée d’enlèvement », a fait savoir le Colonel.



L’opérateur pourrait également, avec le programme OEA, dit-t-il, bénéficier de déclarations jugées en conformité pour opérations sélectionnées de matière aléatoire en circuit de contrôle, d’une priorité de traitement des opérations, une réduction et rationalisation des contrôles a postériori etc.