​La FSF annonce le retour de la vente physique des billets

La Fédération sénégalaise de football (FSF) va revenir à l’ancienne formule de vente physique des billets d’entrée au stade lors des prochains matchs de l’équipe nationale.



« Contre l’Egypte lors des barrages de la Coupe du monde, nous avons essayé avec un partenaire d’aller vers le digital, c’est-à-dire les billets électroniques. Après évaluation, nous avons constaté qu’il y a eu beaucoup de manquements. Ce qui fait qu’aujourd’hui, nous avons décidé de revenir sur la vente des tickets physiques. Nous allons travailler toujours avec notre ancien collaborateur, en attendant d’approfondir la réflexion sur comment aller vers une mutation dans le sens de produire des billets électroniques », a promis Seydou Sané.



La finale de la Coupe du Sénégal fixée au 18 juin

« Nous avons décidé de jouer la finale, le 18 juin. Dans la matinée, il y aura l’assemblée générale ordinaire de la FSF », a-t-il dit en faisant le compte rendu d’une réunion du comité exécutif de cette instance.

La Fédération sénégalaise de football a décidé de faire jouer la finale à cette date, afin de boucler la saison le 30 juin au plus tard, selon Seydou Sané.



« Cette mesure lui permettra ensuite d’envoyer les noms de ses représentants aux compétitions africaines interclubs », a-t-il précisé dans une vidéo postée sur le site de la FSF.



« La saison dernière, l’instance chargée du football national avait été obligée de désigner Diambars comme son représentant en Coupe de la CAF, même si ce club était deuxième au classement, parce que la finale de la Coupe nationale n’avait pas encore été jouée », a rappelé M. Sané.



Il a dénoncé les violences survenues récemment dans les stades. « La Fédération sénégalaise de football a condamné les violences (…) et a demandé à tous les acteurs de développer l’esprit olympique », a dit Seydou Sané.



« Le football doit unir. Il ne faut pas verser dans la violence. Le football sénégalais doit être joué dans un esprit de fair-play, et c’est la jeunesse du Sénégal qui va y gagner », a-t-il ajouté.



Selon son porte-parole, la Fédération sénégalaise de football a « décidé d’améliorer l’aide financière destinée aux ligues régionales parce qu’elles s’occupent de beaucoup de compétitions. Mais la FSF va tenir compte des « disparités » qui existent entre les ligues et des propositions qui lui ont été faites », a précisé son porte-parole.