​La FSF veut que les finales de la Coupe nationale soient des fêtes du football

La Fédération sénégalaise de football(FSF) souhaite que les finales de la Coupe nationale des catégories cadettes, juniors et seniors soient des « fêtes du football », a indiqué à l’Aps le 4e vice-président Amadou Kane.

« Nous voulons que les finales prévues le week-end soient des fêtes du football », a-t-il dit, évoquant les dispositions prises pour en assurer la bonne organisation.



Accompagné des membres du Comité exécutif de la FSF, Amadou Kane a dévoilé les dispositions pour une bonne organisation des trois finales. À sa suite, Maître Pape Sidy Lo a indiqué que pour des raisons de sécurité, la FSF a décidé de vendre moins de billets que de places disponibles. Il a signalé que pour chacune finale, les équipes et les officiels seront escortés par les forces de sécurité.

Concernant le montant des récompenses, Me Lo a précisé que leur montant sera arrêté par le Comité exécutif de la FSF lors d’un conclave prévu samedi matin, à Thiès.



La finale de la Coupe du Sénégal va opposer dimanche au stade Lat-Dior de Thiès, le Casa-Sports à l’Etoile Lusitana. Vainqueur de la Ligue 1 cette saison, le club fanion de Ziguinchor va tenter de conserver le trophée national.



De son côté, l’Etoile Lusitana, pensionnaire de la National, va disputer la première finale de Coupe du Sénégal de son histoire.

Samedi, la finale cadette va opposer Oslo à Génération foot, tandis que la finale junior mettra aux prises Diambars et Génération foot.