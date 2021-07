​La Hongrie sanctionnée à cause de ses supporters

L'UEFA inflige trois matchs à huis clos et une amende de 100.000 euros à la Hongrie, sanctionnée à cause du comportement des supporters lors des matchs de l'Euro contre le Portugal, la France et l'Allemagne, rapporte RMC Sport.



Au cours de ces matchs, de nombreux supporters hongrois avaient eu une attitude discriminatoire. Une enquête avait notamment été ouverte après des insultes racistes prononcées à l'encontre des joueurs de l'équipe de France (1-1).