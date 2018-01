​La Senelec dote l'île de Gorée d'un nouveau câble sous-marin de 2,7 km

Venu présider la cérémonie d’inauguration, Mouhamadou Makhtar Cissé a soutenu que cette œuvre reste dans le cadre d’une mission de service public de plus haut niveau de la Senelec.



« La rentabilité financière n'est pas une priorité, mais nous cherchons seulement à maintenir l'équilibre de cette société nationale. Ce câble nous a coûté un investissement de 1 milliard 300 millions de francs CFA. Si vous le rapportez au chiffre d'affaire de la Senelec à l'île de Gorée, Il nous faut (1) un siècle pour le rentabiliser », a-t-il laissé entendre.



Selon lui, Gorée mérite beaucoup plus que cela en tant que ville historique et mémoire symbolisant un patrimoine de l'humanité, visitée par toutes les autorités du monde. "Les habitants de Gorée sont des populations à part entière, même s’ils ont quitté le statut des quatre communes en un statut normal. Ils le méritent autant que les autres Sénégalais", dit-il



Le Dg de la Senelec a par ailleurs indiqué que la Senelec a réalisé "un investissement de 2,7 km de câble sous-marin, qui doit être protégé pour éviter les agressions".



Pour sa part, le maire de la commune de Gorée, Augustin Senghor souligne que "ce câble sous-marin vient à son heure, car la ville a été dans l’obscurité pendant une dizaine d'années".



« Gorée a rencontré d’énorme difficultés d'électricité. Mais nous avions bénéficié de deux groupes électrogènes de secours de la Senelec en cas d'accident de circulation. Nous sommes dans une île par nature enclavée, souvent nous rencontrons des difficultés d'énergie, vu la vétusté du câble qui était la depuis l'époque coloniale », a souligné le maire



En novembre 2014, le câble s'est rompu pour de bon, souligne-il, mais grâce à l'appui de la Senelec qui nous a donné 2 groupes, qui ont continué l'alimentation sur l'île, nous n'avons pas trop senti.



Pour lui, "Gorée a été submergée par l'obscurité. Mais actuellement grâce au gouvernement et au chef de l’Etat, Gorée est sortie de l'obscurité". Le premier magistrat de la ville de Gorée a profité de l'occasion pour magnifier les efforts du Dg de la Senelec qui n’a ménagé aucun effort aux bénéfices des populations".



Etant conscient de l’importance de ce câble, Augustin Senghor invite la population de la ville à mettre en exergue "les réalisations de la Senelec, qui s'inscrivent dans Plan Sénégal émergent, (Pse)".