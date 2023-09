​La Société financière internationale (Ifc) souhaite accroître son portefeuille au Sénégal

Depuis 1966, la Société financière internationale (Ifc) a investi un montant global de plus de 611 millions de dollars dans 67 projets au Sénégal d’après L'Observateur.



Selon Nouma Dione responsable d’Ifc au Sénégal et en Gambie, la société veut accroître son portefeuille au Sénégal. «Aujourd’hui, nous avons la volonté réelle d’accroître notre porte feuille d’investissement au Sénégal et dans la sous-région », a-t-elle déclaré lors d’un débat avec des journalistes.



L’Ifc est sur une pente ascendante au Sénégal et elle espère rester dans cette trajectoire en mettant en avant les priorités du futur, affirme Olivier Boyoya, directeur d’Ifc en Afrique de l’Ouest.

« Les chiffres ont été octroyés pendant les quatre dernières années, avec des chiffres records et des investissements qui s’élèvent à plus de 350 millions de dollars (214 milliard de FCfa) », a-t-elle indiqué.