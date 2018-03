​La Turquie et la Mauritanie renforcent leur coopération

Les relations entre les deux pays ne datent pas d'hier. Mohamed Ould Abdel Aziz s'est rendu en Turquie en 2010. Et c'est d'ailleurs ce voyage qui a impulsé une nouvelle dynamique entre Nouakchott et Ankara.



Même si le président turc n'a pas dormi mercredi dans la capitale mauritanienne, et que son passage n'a duré que quelques heures, les deux pays ont signé plusieurs conventions dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, ou encore de l'éducation.



Un conseil d'affaire mauritano-turc a également été créé, pour renforcer les échanges commerciaux qui ont pris ces dernières années du volume : 20% de plus entre 2015 et 2017.



Plus de quarante navires de pêche turcs pêchent en Mauritanie aujourd'hui. Et Turkish Airlines dessert désormais le pays.



Mais les deux pays veulent échanger encore plus et booster leurs investissements. Ankara s'intéresse notamment au potentiel minier de la Mauritanie.