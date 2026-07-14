​La coalition Diomaye Président dénonce les propos d'Ousmane Sonko et appelle au respect des institutions

La coalition Diomaye Président a vivement réagi aux récentes déclarations d'Ousmane Sonko, prononcées à Mbacké lors de l'inauguration du siège de Pastef. Ses responsables dénoncent des propos qu'ils jugent injurieux à l'égard du chef de l'État et estiment qu'ils constituent une rupture avec l'esprit de responsabilité attendu d'un haut responsable institutionnel.



Pour Bassirou Dieng, membre de la coalition, de tels propos sont incompatibles avec les principes d'un État de droit. « Dans un État de droit, une démocratie qui se respecte ou une République, il n'est pas acceptable qu'un président de l'Assemblée nationale se permette de tenir certains propos injurieux envers le chef de l'État », a-t-il déclaré au micro d'iRadio.



Selon lui, les déclarations d'Ousmane Sonko ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias. « Depuis sa sortie d'hier à Mbacké, tout le monde s'en émeut un peu partout sur les réseaux sociaux et dans les médias. Personne n'est pratiquement d'accord avec ses propos. Tout le monde dénonce les propos scandaleux d'Ousmane Sonko », a-t-il affirmé, appelant l'intéressé à « avoir raison gardée ».



Bassirou Dieng prévient également que la coalition présidentielle entend désormais réagir plus fermement à ce qu'elle considère comme des attaques répétées contre les institutions. « La coalition Diomaye Président, en ce qui la concerne, fera face. Désormais, il ne sera plus acceptable que l'on ferme les yeux sur certains propos injurieux d'Ousmane Sonko envers Son Excellence le président de la République, mais également envers certaines autorités qui incarnent l'État », a-t-il soutenu.



Cette réaction intervient au lendemain de la sortie médiatique d'Ousmane Sonko à Mbacké, où ses déclarations ont alimenté le débat politique et suscité de vives réactions au sein de la majorité présidentielle.