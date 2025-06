​La dangereuse OPA de Donald Trump sur la guerre entre Israël et l’Iran

Donald Trump, acteur, commentateur et arbitre de la guerre entre l'Iran et Israël. Le président américain a déclaré sur sa plateforme Truth Social qu’un cessez-le-feu entre les belligérants allait entrer en vigueur mardi 24 juin. Une annonce faite avant même qu'Israël et l’Iran n'aient eu le temps de ranger leurs missiles et de se prononcer sur cet arrêt temporaire des hostilités. Une cessation des hostilités qui semble même avoir surpris les conseillers du président américain, d'après le quotidien The New York Times.



Le locataire de la Maison Blanche avait déjà pris de court une partie de la communauté internationale en décidant de bombarder trois installations nucléaires iraniennes dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 juin. Auparavant, il avait semé la confusion sur ses intentions pendant deux semaines, allant même jusqu’à assurer vouloir donner sa chance à la diplomatie … C'est ce qu'il laissait entendre deux jours avant de frapper l'Iran.



La "guerre des 12 jours"

Une fois que l'offensive aérienne américaine a été mise en branle, Donald Trump s’est empressé de garder la main sur le récit officiel de cette opération en la commentant en temps quasi-réel sur son réseau Truth Social.



"Il a presque donné trop d’informations sur une opération militaire, et on peut se demander si la décision d’envoyer d’abord deux bombardiers B-2 dans une fausse direction pour distraire l'attention iranienne n'a pas servi à s’assurer que l'effet de surprise fonctionnerait malgré les nombreux messages du président américain", souligne Natasha Lindstaedt, spécialiste des régimes autoritaires à l’université d’Essex.



Cette avalanche de commentaires en direct de la guerre par un président en exercice a culminé avec le message sur Truth Social "remerciant et congratulant" les deux belligérants, célébrant le cessez-le-feu, et dans lequel le président américain soutient qu'il faudrait appeler ce conflit "La guerre des 12 jours".



Une séquence militariste américaine qui a pu sembler aussi rapide que confuse. "On ne sait même pas quels étaient les objectifs de ces bombardements… Est-ce qu'il s’agissait de détruire complètement le programme nucléaire iranien ? Ou alors le but était-il de renverser le régime en place à Téhéran ? Il y a eu plusieurs sons de cloche à ce sujet", souligne Corina Lacatus, spécialiste des relations internationales à la Queen Mary University de Londres, qui a travaillé sur la communication politique des dirigeants populistes comme Donald Trump.



La proclamation du cessez-le-feu laisse également les experts interrogés perplexes. Certes, Israël et l'Iran semblent d’accord pour lui laisser une chance, mais le message initial de Donald Trump "suggère qu'il est convaincu qu'affirmer une chose suffit à ce qu'elle devienne réalité. Sauf que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne", s’étonne Michelle Bentley, spécialiste des questions de sécurité internationale et de la diplomatie américaine au collège Royal Holloway de l'université de Londres.



"La situation reste très instable et croire que ce cessez-le-feu signifie que tout est arrangé et que c’est la fin du conflit serait très naïf", ajoute René Lindstaedt, spécialiste de la politique américaine à l’université de Birmingham.



Crise d'égo aiguë

Pour autant, les experts interrogés ne sont pas surpris par la décision de Donald Trump d’attaquer. Avant les premiers bombardements israéliens en Iran, jeudi 12 juin, le président américain espérait obtenir un nouvel accord sur le nucléaire iranien avec Téhéran. "Benjamin Netanyahu a mis un terme à cette initiative avec sa déclaration de guerre, et c’est lui qui semblait mener la danse", souligne Corina Lacatus



En décidant d’attaquer, Donald Trump sait qu'il peut changer l'image d’une Amérique en train de regarder une guerre qui se déroule sans elle. D’abord, en larguant les bombes anti-bunker, le président des États-Unis démontre qu’il peut atteindre les installations nucléaires iraniennes hors de portée pour Israël. Ensuite, "il peut donner l’impression qu’il a forcé Benjamin Netanyahu à accepter un cessez-le-feu", note Corina Lacatus.