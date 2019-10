​La dépouille du fils du médiateur de la République, ABC, attendue à Dakar ce mercredi soir

La dépouille mortelle d’Abdoulaye Néné Cissé , fils du médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé , est attendue à Dakar dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 octobre 2019.



La levée du corps est prévue le jeudi 24 octobre à 10h à l’hôpital Principal, suivie de l’enterrement le même jour à Touba. Une journée de prières sera organisée le vendredi 25 à la Cité ISRA à Hann Bel Hair .



PressAfrik renouvelle ses condoléances les plus attristées aux familles Cissé et Ndaw .