​La doyenne de l'humanité meurt à 117 ans

Une Japonaise considérée comme la personne la plus âgée du monde est décédée samedi, à l'âge de 117 ans.



Selon les responsables de l'hôpital de l'île de Kikaijima, dans le sud-ouest du Japon, Nabi Tajima est née en août 1900. Il a vécu 117 ans et 259 jours.



Selon le Guinness des records, elle était la doyenne de l'humanité après le décès de la Jamaïcaine Violet Brown, le 15 septembre dernier.



Le Guiness avait considéré le Japonais Masazo Nonaka, âgé de 112 ans, comme l'homme le plus âgé du monde.