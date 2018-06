​La fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées va porter plainte contre l'Asp

La fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées a condamné vivement les brutalités exercées sur des femmes handicapées par un agent de sécurité de proximité (Asp). Ainsi, elle réclame la tête de ce dernier avant d'exiger la que la justice aille jusqu’au bout dans cette affaire.



« Il y a l’Asp qui a fait ce qu’il a fait. Mais, ce qui est extrêmement grave est que la police était à côté de lui. Tout le Sénégal a été choqué par cet acte de barbarie, notamment les personnes handicapées », a déclaré Yatma Fall président de la Fédération, qui indique que ce n’est malheureusement pas la première fois que cela arrive.

« C’est pourquoi la Fédération s’est indigné et a énergiquement condamné cette violence. La Fédération a demandé que justice soit faite par rapport à cette affaire. Et, nous sommes là pour veiller à ce que l’Asp soit arrêté et traduit en justice ainsi que ses commendataires », a-t-il dit.



Yatma Fall a informé par ailleurs que leurs avocats sont en train de plancher sur la question. « Nous avons pris toutes nos dispositions et nous allons porter plainte. Sur ce, nous avons alerté les défenseurs des droits de l’homme ainsi que la fédération ouest africaine des personnes handicapés », a-t-il fait savoir. Avant de signaler également que la fédération mondiale des personnes handicapées est également alertée à propos de cette violence grave des droits des personnes handicapées.