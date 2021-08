​La femme de Hissein Habré saisi les ONG de droit de l’homme au sujet de la santé de son époux

Inquiète de la santé de son époux, Fatimé Raymonne Habré a saisi les Organisations des droits de l’homme notamment la LSDH pour exprimer sa préoccupation, son angoisse quotidienne face aux risques du Covid-19 pour Hissein Habré.



Elle dénonce « le silence autour du non-respect des droits du Président Habré, silence, autour de la mise en danger de sa personne face à cette poussée épidémique ». Par ailleurs, elle demande de l’aide pour le « respect du droit à la santé du Président Habré, car la question de la dignité humaine est celle de la reconnaissance de l’humain de son corps, de son esprit et de ses capacités ».



Hissein Habré est détenu en prison depuis 8 ans. Son épouse évoque « de multiples tracasseries, de manque de soins adéquats, qu’il soit épuisé par cette détention et à bout". "La hantise a fini de s’emparer de nous, dans ce contexte éprouvant et difficile avec le variant delta qui effraye toute la population », note le document. Fatimé Raymonne Habré demande aux Ong de "faire preuve de modération morale, afin de réguler la politique, en y intégrant un principe d’humanité".



Raison pour laquelle, elle demande aux Ong d’agir « en conséquence avec conscience, humanité et responsabilité dans la prise en charge de cette situation, serait en conformité avec les textes des conventions d’internationales qui ont posé l’exigence du droit à la santé, du respect de la dignité humaine des prisonniers ».