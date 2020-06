​La justice sénégalaise écarte Myriam Makéba Mingou et met l’ASBEF sous administration provisoire (Communiqué)

La justice a mis fin à la "gestion calamiteuse" de Myriam Makéba Mingou, ce mercredi 17 Juin 2020 à la Direction Exécutive de l'Association Sénégalaise pour le bien – être familial

(ASBEF). Elle répond ainsi favorablement à une requête du Comité Intérimaire de Gouvernance (CIG) de l’ASBEF issu de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Dakar en Décembre 2019. Par ordonnance, la justice a rendu son verdict et placé l’ASBEF sous administration provisoire.



En effet, suite à la l’inculpation de Mme Mingou et de Mme Ndaw Sy pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écritures privées, il était plus qu’urgent que des mesures conservatoires préservent ce patrimoine national ayant un rôle stratégique dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Sénégal



Selon un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, "la situation de crise institutionnelle de l’Association fait suite à un renouvellement frauduleux des instances de gouvernance intervenu en mars 2019. Une mission d’investigation a été menée par le principal partenaire technique et financier de l’ASBEF, la Fédération Internationale du Planning Familial (IPPF). Laquelle mission a décelé entre autres : une fraude relative à l’élection de la présidente nationale qui ne remplissait pas les critères d’éligibilité suivant les statuts et règlements de l’Association".



Le document d'ajouter qu'"à la dilapidation et à la mauvaise gestion des fonds, s’ajoutent des intimidations et un acharnement sur le personnel conduisant à un climat de travail délétère qui sape le moral des salariés et le licenciement de 15 personnes sans motifs valables qui exposent l’association à d’éventuelles charges supplémentaires".



Aujourd’hui, conformément à la feuille de route déclinée lors de l’AG extraordinaire, il s’agit de relancer la gouvernance et de rétablir la crédibilité entamée de l’ASBEF auprès des partenaires techniques et financiers au profit de la survie de la Femme et de l’Enfant, note le communiqué.