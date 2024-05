​La nomination de Dr Diaga Basse comme Directeur général de l'ANACIM couronne un parcours riche et diversifié

Dr. Diaga Basse a été nommé Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) du Sénégal à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 15 mai 2024. Cette nomination couronne un parcours riche et diversifié.



Grandi dans un environnement propice à l'excellence académique, Diaga Basse a après avoir obtenu son baccalauréat série C en Mathématiques et Sciences Physiques au Cours Sainte-Marie de Hann, poursuivi ses études à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en Maths/Physique avant de se spécialiser à l'École Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile (EAMAC) de Niamey, où il est sorti major de sa promotion avec une mention Très Bien. Il est le premier contrôleur aérien à devenir ingénieur de l'aviation civile au Sénégal, un exploit remarquable qui témoigne de son dévouement et de sa compétence.



Dans son brillant parcours académique, Dr. Basse est titulaire de plusieurs diplômes prestigieux. Lors de son passage à l'ENAC pour son Mastère Spécialisé, il a séjourné six mois chez Thales Rungis, le géant de l'aéronautique, où il a travaillé sur un projet sur la technologie ADS-B, renforçant ainsi ses compétences pratiques et théoriques dans le domaine de l'aviation civile.



Dr. Basse cumule des expériences professionnelles riches et variées avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'aviation civile. Il a commencé comme contrôleur aérien qualifié toutes positions à Dakar avant de gravir les échelons au sein de l'ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar), où il a occupé des postes de responsabilités croissantes.



Reconnu pour ses contributions significatives à la sécurité et à la gestion du trafic aérien, il a reçu plusieurs distinctions, dont la médaille Aéronautique de l'ASECNA en 2021 pour services rendus aux activités communautaires et une attestation de reconnaissance du ministre des Transports Aériens du Sénégal pour sa participation remarquable au transfert de l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor vers l’Aéroport International Blaise Diagne.



En outre, il a coordonné avec succès l’arrivée et le départ du vol du Président des États-Unis à Dakar en décembre 2013, ce qui lui a valu une attestation de reconnaissance de l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Dr. Basse possède une expertise approfondie en gestion du trafic aérien et en sécurité de l'aviation civile. Expert sécurité, M. BASSE est également un expert externe de l'ANAQ-SUP (Autorité Nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation).



L'ANACIM bénéficie d'un leader expérimenté et dévoué, prêt à guider l'agence vers de nouveaux sommets. Son parcours exemplaire et ses nombreuses réalisations témoignent de sa capacité à relever les défis complexes de l'aviation civile et de la météorologie au Sénégal.