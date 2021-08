​La plateforme « Ar Sunu Football » dresse un bilan « sombre » du mandat Me Augustin Senghor

« Aar Sunu Football » plateforme qui défend les intérêts du football de manière générale étale les manquements des trois mandats de Me Augustin Senghor à la tête de la FSF.



Sous l’ère d’Augustin, le Sénégal a raté « deux participations au mondial, en 2010 et en 2014 et deux CAN. Sans oublier l’élimination du Sénégal au premier tour, en 2012 et 2015 », ont fait savoir Mamadou Mbengue et Cie.



Augustin Senghor, « c’est trois mandats consécutifs sans titre continental majeure. Ni stade homologué, répondant aux normes internationales. Et le voilà aujourd’hui, qui réclame un 4e mandat consécutif », ont-ils ajouté.





« Voilà 12 ans que Me Augustin Senghor dirige la FSF, nous avons remarqué que depuis plus d’une décennie, le football local n’a bougé d’un iota à l’exception des clubs dirigés par des présidents visionnaires », ont dit les membres de la plateforme « Aar Sunu Football ».



En faisant un état des lieux sur le football en général, « une mauvaise politique d’accompagnement de la part de la Fédération a fait disparaitre la quasi-totalité des clubs traditionnels de notre football local ».



D’après eux, le football n’attire plus, d’année en d’année elle régresse. « Faute de terrain praticable et de moyen conséquent. Le plus bizarre dans cette affaire même le ballon rond ne roule plus. Ce football est tout sauf professionnel », ont-ils expliqué.



« Il ne s’agit nullement d’un consensus, il s’agit en réalité d’un deal à milliards »



12 ans à la tête du football local, disent-ils, la bande à Augustin Senghor se glorifie que d’une double qualification de nos deux représentants, en phase de groupe des Coupes d’Afrique interclub.

Concernant le rapport financier de la FSF, « nos maigres ressources sont tirés par cette bande de fossoyeurs du football national. De 2018 à 2020, plus de 14 milliards ont été reçu par la Fédération sénégalaise de Football. La subvention de la Fifa tourne autour de 7 milliards, les subventions de la CAF autour de 1 milliard. Ils nous convient de se poser la question à savoir où sont passés nos ressources ? », s’interrogent les membres de « Aar Sunu Football ».



Selon la plateforme, il ne s’agit nullement d’un consensus, il s’agit en réalité d’un deal à milliards. « C’est à nous d’y mettre un terme, toute chose à une fin. Mettons à terme à ce partage de ressource du football sénégalais. N’acceptons pas la prise en otage de notre football national ».



Mamadou Léopold Mbaye et Cie ont rendu hommage à Samba Sarr et exigent que les responsabilités soient situées dans cette affaire. Selon eux, la mort de Samba Sarr ne peut pas être vaine. Ils demandent la justice de faire son travail.



La Plateforme exige des élections transparentes et démocratiques. Mamadou Léopold Mbaye et Cie réclament un renouveau du football sénégalais.