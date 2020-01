​La position du Sénégal sur l'Indice de Perception de la Corruption "est loin de la réalité", selon le Président Macky Sall

Le Président Macky Sall n’a pas mis du temps pour apporter indirectement une réplique au Forum Civil qui dans son dernier rapport de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC), déclare que le Sénégal est dans la zone rouge. Le pays est dans une situation stagnante depuis plusieurs années et n’a pas progressé dans le domaine de la Corruption.



Une situation qui est loin de la réalité, si l’on se fie à la réponse du chef de l’Etat, Macky Sall qui a rappelé, le mercredi 29 janvier 2020, lors de la réunion du Conseil des ministres, la création des structures dédiées (Ofnac, Centif) et la mise en place de procédures rigoureuses et inédites, qui contribuent à la consolidation de la transparence et de la bonne gouvernance au Sénégal.



Le président de la République a aussi annoncé la cérémonie de restitution du rapport du Sénégal dans le Cadre du mécanisme Africain d’évaluation par les pairs (Maep), prévue ce jeudi 30 janvier 2020, livre « L’Observateur ».