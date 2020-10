​La pratique clandestine du métier de dentiste: les acteurs du secteur tirent la sonnette d’alarme

L'Ordre national des chirurgiens-dentistes du Sénégal a effectué une sortie pour dénoncer la pratique clandestine du métier de dentiste.



La vente illicite des médicaments dans les rues, et l’utilisation de la fausse identité dont souffre la profession, font partie de leurs préoccupations. « Nous lançons un appel à l’endroit des autorités du public pour que les professionnels de la santé, dentaire en particulier soient protégés », interpelle M. Ka sur i-Radio.



En conférence de presse, les membres de l'Ordre parlent de non-assistance de la part du ministère de la Santé et de l’Action Sociale. « Malgré la hausse vertigineuse et subite qui s’est appliquée sur les coûts des équipements professionnels individuels et des produits de décontamination, notons à ce sujet, qu’à ce jour, le privé n’a reçu aucun matériel de protection du ministère de la Santé, le public bataille dure, pour en avoir », dénonce Docteur Mamadou Ka, Président de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes du Sénégal.