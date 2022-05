​Lancement campagne sur la sécurité routière: le Dg de l’ANASER mise sur le contrôle et les sanctions

Cheikhou Oumar Gaye, Directeur général de l'Agence nationale de Sécurité routière (ANASER) a procédé, ce mardi à Dakar au lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière. Une rencontre de mise en place du comité Ad hoc et de validation du plan d'actions de la campagne nationale de lutte contre la recrudescence des accidents, en application des mesures prises par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement sur l’instruction du président de la République Macky Sall.



En présence de tous les acteurs des secteurs concernés, le Dg de l’ANASER a évoqué l’application du contrôle, et la sanction. Il invite ainsi ceux qui sont dans l’illégalité, ou qui veulent être transporteur à venir se conformer aux dispositions et règlements prévu par la loi.



« Aujourd’hui nous sommes réunis en comité transversal et intersectoriel, pour lancer officiellement la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière sur l’instruction du président de la République Macky Sall pour avoir une démarche inclusive de tous les acteurs des secteurs concernés pour lutter contre l’insécurité routière. Tous les corps sont représentés et tout le monde s’est engagé pour cette lutte et apporter sa contribution pour améliorer le comportement des usagers sur nos routes. Quand on sait que la plupart du temps, le comportement humain est incriminé pour 90 % des causes d’accident, nous avons jugé nécessaire d’agir sur un des leviers pour impacter sur le comportement. Et ce levier, c’est la communication, la concertation, mais aussi la sensibilisation », a déclaré le Directeur de l'ANASER.



Interpelé sur les accidents de la circulation, M. Gueye a évoqué l’application du contrôle, et la sanction. « Nous l’avons dit tout à l’heure, c’est le comportement humain comme vous venez de le souligner. Hier (lundi), il y a un automobiliste qui a percuté des vendeurs installés sur la chaussée. Et il est parti en fuite. C’est un délit de fuite avec 4 morts. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes. Je l’ai dit, il y a trois leviers. Il y a déjà la sensibilisation, les deux autres leviers, c’est la formation. Mais le levier sur lequel on va s’appuyer, c’est le contrôle et la sanction. Si vous voyez la mobilisation des forces de défense et de sécurité au plus haut niveau, c’est pour dire aux gens qu’on va agir sur ces trois leviers », dit-il.



Pour ce qui est des taxis clandos, le Dg de l'ANASER soutient que ce type de transport est illégal. « C’est un transport illégal. Je dirais même un délit. Le nouveau code de la route a pris des dispositions très sévères sur ceux qui s’adonnent au transport illégal, ils sont frappés d’une sanction pénale de 1 à 5 ans de prison ferme, et pécuniaire de 2 à 5 millions de F CFA. Ceux qui veulent s’adonner au transport, le secteur est ouvert. Ils n’ont qu’à venir se conformer aux dispositions et règlements prévus par la loi pour être transporteur », a indiqué le Dg Cheikhou Oumar Gaye.