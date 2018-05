​Lancement de la 65e revue pour l’éradication de la faim : le Sénégal sur la bonne voie (ministre)

Le ministère de l’agriculture a procédé au lancement officiel de la 65eme revue stratégique nationale de l’éradication de la faim à l’horizon 2030. En présence de ses partenaires, en l’occurrence le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Papa Abdoulaye Seck de déclarer que le pays enregistre des résultats probants pour éradiquer la faim et assurer la sécurité durable.



Pour sa part, le PAM de renseigner qu'il a modifié sa façon de travailler en adoptant une feuille de route intégrée, prenant en compte les priorités du Sénégal. Et, son nouveau plan stratégique sera d’ailleurs rattaché aux objectifs de la seconde phase du Plan Sénégal émergent (PSE), a indiqué la directrice et représente résidente, Léna Savalli.



«Cette revue a été, poursuit-elle, conduite d’une manière inclusive, en recueillant les informations de toutes les parties prenantes : ministères, agences nationales et internationales, ONG, société civile, etc. »



Par ailleurs, la représentante résidente du PNUD, Priya Gajraj, a réitéré l’engagement de son organisation à « accompagner le Sénégal dans sa volonté manifeste de lutter contre la faim, la malnutrition et développer une agriculture durable».