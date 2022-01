​Lancement de programme à la Mairie de Dakar: entre impairs et couacs dans l’organisation… Barthélémy Dias irrité

Plusieurs couacs ont été notés dans l'organisation du lancement de programme du candidat à la Mairie de la Ville de Dakar de la Coalition Yewwi Askan Wi, mercredi dernier. Barthélémy Dias a malheureusement eu d’énormes difficultés à présenter son programme intitulé « Dakar Bi nou Bokk », l'exercice n'a pas eu l'effet escompté par le maire sortant de la Commune de Mermoz-Sacré Cœur.



Au moment de lire sa profession de foi pour la volonté de servir les Dakarois et Dakaroises, les problèmes techniques ont retenti. Son micro faisait des coupures, l’empêchant de lire son discours. Barth a dû interrompre son speech pendant quelques minutes pour que les techniciens règlent le problème.



Les mêmes problèmes resurgissent au moment où il reprenait son discours, obligeant le candidat à se confondre en excuses devant l’assistance, composée essentiellement de ses militants mobilisés au quartier Baobab de Dakar et des candidats de la Coalition Yewwi Askan Wi des 19 communes de Dakar.



Courroucé par les désagréments techniques, Barthélémy Dias a même demandé qu’on lui amène sa sonorisation personnelle. « C’est difficile et très difficile de présenter mon programme dans ces conditions », a lancé Barthélémy Dias.



Le maire de la commune de Mermoz-Sacré Cœur a eu à faire des remontrances aux préposés de la sonorisation et à l’organisation. Qu’il ferait mieux qu’eux. Il indique que la prochaine fois, il va assurer l’organisation lui-même. Et demande aux techniciens de faire mieux la prochaine fois.



C’était le branle-bas, au niveau de l’organisation, il a fallu l’arrivée d’un micro serre-tête pour que le candidat de la Coalition Yewwi Askan Wi puisse dérouler normalement son discours. Barthélémy a présenté son programme en deux tours d’horloge. Il a passé en revue les six (6) axes de son programme et plus de centaines de propositions.



La Presse victime des impairs de l’organisation



Présent à l’heure indiqué (16 h 30), les journalistes ont attendu plusieurs heures avant l’arrivée de Barthélémy Dias. Ce dernier a décliné son programme « Dakar Bi nou Bokk » en deux tours d’horloges. La presse a eu d’énormes difficultés à faire son travail. La sonorisation faisait défaut, obligeant les cadreurs et journalistes à se déplacer au niveau du pupitre pour déposer leurs micros et dictaphones. Poussant Barth à présenter ses excuses à la presse. Après avoir décliné les contours de son programme, le maire sortant de la commune de Mermoz Sacré Cœur a eu un entretien avec quelques journalistes pour mieux étayer son programme.



Le meeting a pris fin à 22 heures.