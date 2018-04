​Lancement de projet : la CJRS en synergie avec MFWA s’engage pour le renforcement des capacités des journalistes

La convention des jeunes reporters du Sénégal soutenue par Media Foundation for West Africa (MFWA) a procédé ce mardi, au lancement officiel du projet qui s’intéresse à la gouvernance, mais également aux médias. Ce projet vise à renforcer les capacités des acteurs des médias sur les questions de gouvernance, de « redevabilité », de participation et des principes de bonne gouvernance tenus dans la stratégie nationale. La cérémonie a été présidée par Cheikh Fall Mbaye, Directeur de la Bonne gouvernance en présence de Mme Sophie Ly, membre du Conseil de la MFWA, d’Ibrahima Bakhoum journaliste Formateur et de Birame Faye. Tous ont communiqué et échangé avec les participants sur le rôle des médias dans la Promotion de la Bonne Gouvernance et la « redevabilité » au Sénégal, et également sur la qualité de la couverture médiatique sur des questions relatives à la corruption et la transparence.