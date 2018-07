​Lancement officiel de sa candidature pour 2019: Ahdjibou Soumaré diagnostique le mal des Sénégalais

L’ancien Premier ministre sous le régime de Me Abdoulaye Wade, ne cache plus ses ambitions pour récupérer des mains de Macky Sall le fauteuil présidentiel. Cheikh Ahdjibou Soumaré a déclaré sa candidature ce dimanche au grand théâtre. A l’occasion, il a diagnostiqué les maux des Sénégalais.



«Je constate la crise dans beaucoup de secteurs économiques. Je note beaucoup d’interpellations dans le domaine des libertés publiques et un manque d’Indépendance de la justice. J’entends la colère des étudiants et de nombreux jeunes sans emploi, sans espoir », a déclaré le désormais candidat à la course à la présidentielle de 2019.



Ahdjibou Soumaré de poursuivre, «le constat est largement partagé : notre pays n’avance pas dans la réduction de la pauvreté. Il n’avance pas, alors que même nos libertés reculent, nos institutions s’affaiblissent, notre diplomatie perd son influence».



«Cela est tout simplement inacceptable pour le Sénégal longtemps considéré comme la sentinelle de la démocratie en Afrique», peste-t-il .



Devant ses partisans et nombre d'acteurs de la scène politique sénégalaise, il lance un appel «à ceux qui croient encore à une gouvernance vertueuse incarnée, entièrement tournée vers la défense de nos intérêts nationaux…».