​Langue de Barbarie Saint Louis : Plus d'une cinquantaine de maisons sous les eaux, les populations sans toits

Une houle dangereuse a ravagé la commune de Ndiébène-Gandiole située à Saint-Louis. Plus d’une cinquantaine de maison ont été détruites. Les populations sans abris, appellent à l’aide des autorités

Une cinquantaine de maisons situées dans la Langue de Barbarie ainsi que plusieurs autres concessions dans les quartiers Gokhou-Mbathie, Guet-Ndar et Santhiaba.



« Nous n’avons pas où habiter actuellement, c’est dur », ont laissé entendre les sinistrés qui ont suivi impuissants, l’effondrement d’une partie du mur de protection qui a toujours été un rempart à la langue de barbarie.



Venu constater les dégâts causés par l’avancée de la mer, le maire de la ville a exprimé toute sa compassion aux familles sinistrées.



Selon lui, « cette situation est douloureuse, car l’érosion côtière continue de faire des ravages, malgré les efforts que l’Etat est en train de consentir pour apporter des solutions durables à ce phénomène naturel qui plonge les populations de la Langue de Barbarie dans un désarroi total ».



Mansour Faye de rassurer : «les travaux d’urgence de protection de la Langue de Barbarie et du Gandiolais contre l’avancée de la mer sont entrepris par l’entreprise EIFFAGE, et une fois terminés, ils seront une aubaine pour les populations ».



Il a informé que les familles touchées par cette forte houle seront relogées au niveau de la zone de recasement située vers Ngallene.