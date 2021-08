​Lansana Gagny Sakho : « On m’a dit de ne pas recevoir Ousmane Sonko »

L’ancien directeur de l’Onas, Lansana Gagny Sakho a révélé enfin les raisons qui l’ont empêché de ne pas recevoir le leader de Pastef, Ousmane Sonko. « On m’a dit de ne pas le recevoir, j’ai des supérieurs et je pense qu’on aurait pu le faire. On doit recevoir toute personne qui voudrait avoir de l’information sur la façon dont cette Covid est gérée », a dit l’ancien directeur de l’Onas, qui s'exprimait sur Itv.



Ousmane Sonko a dit qu’on a dépensé 79 milliards Fcfa, a-t-il expliqué, « j’ai mes chiffres, je lui ai dit que j’ai fait 120 milliards Fcfa et je peux te recevoir ».

« Qu’est-ce qui empêche à Ousmane Sonko de venir, pour que je lui dise ce qu’on a dépensé, ce n’est pas 74 milliards qu’on a dépensé mais 120 milliards. Je pense que c’est comme ça que le pays doit fonctionner », s’est-t-il interrogé.



Et d'ajouter : « Je pense qu’on doit être capable de discuter, nous tous, de mon côté ou de l’autre côté ».



« Je pense que c’est une très grosse erreur. Qu’est-ce qui empêcherait de discuter, si quelqu’un veut avoir des informations sur le Ter (Train express régional), on le lui donne, il n’y a pas quoi avoir peur », a-t-il laissé entendre.



Pour rappel, Ousmane Sonko avait interpellé l’ancien directeur de l’Onas sur les chiffres de la gestion de l’assainissement au Sénégal. Lansana Gagny Sakho l’avait invité publiquement mais la rencontre a été annulée, pour cause d’un calendrier chargé du Dg de l’Onas.