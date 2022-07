​Le Barça annonce l'arrivée libre de Franck Kessié

Pour le moment calme sur le mercato, le FC Barcelone vient d'annoncer sa première arrivée estivale. Ainsi, le milieu ivoirien de 25 ans, Franck Kessié, débarque en provenance de l'AC Milan où son contrat avait pris fin. Le club catalan a annoncé la nouvelle. «Le FC Barcelone signe Franck Kessié. Le joueur arrive en tant qu'agent libre après un passage à l'AC Milan, signera un contrat jusqu'au 30 juin 2026 et dispose d'une clause de rachat de 500 millions d'euros» peut-on lire dans un communiqué.



Une arrivée intéressante dans l'entrejeu pour le club catalan alors que le milieu néerlandais Frenkie de Jong (25 ans) se dirige vers la sortie. Formé à Stella Club en Côte d'Ivoire et poursuivant son apprentissage à l'Atalanta où il s'est révélé, Franck Kessié a vite crevé l'écran pour rejoindre en 2017 l'AC Milan dans le cadre d'un prêt payant dont l'option d'achat de 32 millions d'euros a été levée deux ans plus tard.



Une clause à 500 M€

Participant doucement au renouveau de l'AC Milan avec qui il a disputé 223 rencontres en 5 saisons (37 buts et 16 offrandes), Franck Kessié est devenu une référence dans l'entrejeu. Cette année, il a d'ailleurs terminé sur une belle note son aventure en Lombardie en remportant la Serie A avec les Rossoneri.



International ivoirien (58 capes, 6 buts), Franck Kessié marche sur les pas d'un certain Yaya Touré, autre "Éléphant" passé au FC Barcelone entre 2007 et 2010.



Disposant d'un contrat de 4 ans et d'une clause libératoire de 500 millions d'euros, Franck Kessié part donc à la conquête de la Liga où il devra se faire une place dans le milieu de terrain concurrentiel du FC Barcelone. «Le mercredi 6 juillet aura lieu la présentation de Franck Yannick Kessié en tant que nouveau joueur du Barça» a également annoncé le club catalan fier d'annoncer sa première recrue estivale.