​Le Bureau de Mise à Niveau forme des entreprises sur les systèmes de management de l’environnement

Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) a intégré dans son programme de mise à niveau les volets environnement et efficacité énergétique pour mieux inciter les entreprises à investir sur la maitrise de l'énergie et à mieux prendre en compte l'impact négatif de leurs activités sur l'environnement.



Le BMN assure la coordination de la composante 2 du projet « villes durables ». Cette composante 2 promeut les énergies renouvelables, l'efficacité énergétiques, la réduction des Polluants Organiques Persistants POPs et la gestion intégrée des déchets dans les parcs industriels de Dakar et de Diamniadio.



« Pour améliorer notre efficacité énergétique au fonds des aspects de Ville durable, parce que vous le savez, de plus en plus, le Sénégal est appelé à s’industrialiser, cette industrialisation doit aller de pair avec le respect de l’environnement et le respect de la production propre. Comment faire en sorte pour que dans le développement de nos économies nous puissions préserver en même temps nos ressources naturelles mais également préserver notre environnement » a indiqué Fatou Dyana Bâ, Directrice par intérim.



« Le rôle du Bureau de Mise à niveau c’est de pouvoir inculquer ces notions à nos entreprises pour qu’elles puissent tout en ayant ce besoin et cette volonté d’être compétitives, prendre l’un de ces aspects de développement durable. Parce que nous sommes appelés à vivre sur une même terre, forcément, il faut dans notre production industrielle que nous puissions préserver nos ressources naturelles », a-t-elle dit.



La norme (ISO 14 001) permet aux entreprises ou organisations de mettre en place un système efficace de management environnemental. « Le système de management de l’énergie et de l’environnement (ISO 14 001) fait référence à certaines notions notamment sur le plan de la production. Comment produire, comment faire en sorte que dans le cadre de notre production nous pouvons amoindrir les impacts de cette production sur notre environnement notamment par la gestion des déchets, l’utilisation de ressources rationnelles », a expliqué la directrice par intérim du BMN.



L'objectif de ce projet est d'améliorer la capacité à planifier et à mettre en œuvre des pratiques de gestion durable des villes axées sur l'intégration de pacs industriels durables, à travers la promotion des investissements en énergie renouvelable, efficacités énergétiques, des technologies sobres en carbone et à la réduction des POPs dans les entreprises de Diamniadio et de grand Dakar.