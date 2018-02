​Le Burkina Faso indigné par un viol

La procureure de Ouagadougou annonce l'interpellation de trois élèves pour des faits de viol.



Les élèves ont été interpellés après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où on voit une adolescente violée par un groupe de jeunes.



La famille de la victime dit ne pas souhaiter porter l'affaire devant la justice et préfère un règlement à l'amiable, afin d'"éviter la honte".



Mais la procédure pénale se poursuivra avec ou sans la famille de la jeune fille, affirment la procureure du Burkina Faso et la ministre de la Femme.