​Le CIO pleure la mort de l'ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo

Le Comité international olympique "pleure" la mort de Shinzo Abe. Thomas Bach, président du CIO, s'est joint aux innombrables réactions mondiales à l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais survenu vendredi: "Le Japon a perdu un grand homme d'État et le CIO un ardent défenseur et un ami fidèle du mouvement olympique. Au nom du Comité international olympique, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et au peuple japonais".



"Sans lui, les JO de Tokyo n'auraient jamais pu avoir lieu"

Saluant "un visionnaire", "un homme animé d'une détermination inébranlable et d'une énergie inépuisable, mais aussi un "homme de parole", Thomas Bach souligne l'implication de Shinzo Abe dans l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Ceux-ci, initialement prévus en 2020, auraient pu être annulés en raison de la pandémie de Covid-19. "Sans le premier ministre Shinzo Abe, ces Jeux olympiques n'auraient jamais pu avoir lieu et le rêve olympique des athlètes du monde entier ne serait jamais devenu réalité", insiste le dirigeant allemand.



"Il voulait être à nos côtés pour les Jeux olympiques de Paris 2024, afin de témoigner de son attachement au Mouvement olympique et de rappeler le partenariat de confiance et les liens d'amitié qui se sont noués au fil du temps. L'ensemble du Mouvement olympique et moi-même tenons à lui exprimer tout notre respect et toute notre gratitude. Nous aurons toujours la plus grande estime pour Shinzo Abe", conclut Thomas Bach.



Pour témoigner de son "respect" porté à l'ancien chef de l'exécutif nippon, le CIO annonce que le drapeau olympique sera mis en berne pendant trois jours au siège de l'instance, situé à Lausanne (Suisse).



Premier ministre en poste en 2006-2007 puis de 2012 à 2020, ce qui constitue un record de longévité à ce poste, Shinzo Abe est décédé à l'âge de 67 ans des suites d'une attaque par balles commise en plein meeting électoral dans l'ouest du Japon. Il a été atteint de deux balles au cou. Un suspect d'une quarantaine d'années a été interpellé.