​Le COSEPS demande vigilance aux autorités dans le recrutement des agents de santé

Le Collectif sénégalais des chefs d’établissements privés de formation en santé a lancé un appel ce vendredi, lors d’une conférence, aux autorités sanitaires du pays à faire preuve de vigilance dans le recrutement des agents de santé. Soulignant que les diplômes d'État sont les seuls dont les titulaires ont été bien évalués par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui doit prendre "ses responsabilités et éviter tout anéantissement du système sanitaire du pays".



Selon le président de la commission communication dudit collectif, Souleymane Aliou Diallo, la formation en santé ne doit pas faire l’objet de concurrence déloyale. « Les écoles doivent se conformer à la réglementation en vigueur », a-t-il précisé.



Suite à la dernière sortie du ministre de la Santé et de l’Action sociale sur la la situation des écoles privées de santé et les résultats catastrophiques de l’examen national de certification des infirmiers et sages-femmes d’Etat, il ajoute que depuis plus d’un an, les responsables d’écoles, sous prétexte qu’elles sont rattachées à une habilitation institutionnelle de l’ANAQ-Sup, passent tout leur temps à discréditer les écoles de formation et à semer le doute dans l’esprit des parents.



A l’en croire, ces écoles affirment même que « l’examen de certification nationale organisé par le MSAS est illégal, prétendant délivrer des licences en sciences infirmières sans filtre ni contrôle, ce qui est très dangereux pour le système de santé ».



Ainsi, le COSEPS tient à porter à la connaissances des étudiants, des autorités, de l’opinion publique nationale et internationale que « plusieurs écoles de formation sont en procédure administrative auprès de l’ANAQ-Sup et attendent simplement la visite des experts évaluateurs. Notant que l’habilitation institutionnelle et l’accréditation des diplômes ne doivent pas être une source d’anarchie pédagogique, permettant à chaque école de délivrer des diplômes.



Les directeurs d’écoles demandent aux autorités de revoir le système de correction des examens. « Soit il y a un problème avec les sujets d’examen, soit revoir le niveau auprès des correcteurs, à défaut, c’est une sanction massive », ont-t-ils indiqué.