​Le Chef de cabinet de Diène Farba Sarr filmé dans son bureau en pleins ébats avec sa maîtresse

En détention depuis trois semaines, Babacar Sow, Soda Guèye et Aïssatou Sow avaient partagé les vidéos intimes du Chef de cabinet du ministre Diène Farba Sarr, lequel était en pleins ébats avec sa maîtresse dans son bureau. Quatre (04) de ses vidéos pornographiques ont atterri entre les mains de son ex-chargé de communication, Babacar Sow et celles de deux autres filles.



Après son licenciement, informe les "Échos", Babacar Sow a été contacté par Soda Guèye qui lui dit qu’elle avait en sa possession des vidéos obscènes de son ex-mentor, lequel était en pleins ébats sexuels avec sa petite amie du nom de Mame Ndack dans son bureau.



L’occasion faisant le larron, l’enseignant demande à son interlocutrice de lui envoyer les images. Ce qui fut fait. C’est alors que Babacar Sow a envoyé les vidéos au ministre Diène Farba Sarr, à Ousmane Noël Dieng et à l’épouse de ce dernier, tout en menaçant de les partager avec le célèbre Adamo, émigré sénégalais vivant en Allemagne et qui est très suivi sur les réseaux sociaux.



Poursuivant, la jeune fille de 19 ans déclare qu’elle voulait se venger du plaignant qui lui proposait une promotion canapé. Elle reconnaît avoir envoyé les images à Babacar Sow qu’elle a contacté lors d’un live sur facebook, mais aussi à sa copine, Aïssatou Sow. Cependant, les réquisitions effectuées dans le téléphone de Babacar Sow ont permis aux enquêteurs de constater que le mis en cause avait envoyé un message au journaliste, Pape Alé Niang, pour lui dire qu’il détenait des images compromettantes de la victime.



Jugés mardi, devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar, pour accès frauduleux dans un système informatique, collecte et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, les prévenus reconnaissent partiellement les faits.



Dans ses réquisitions, la représentante du Ministère public a requis deux ans, dont six mois ferme, contre Babacar Sow et Soda Guèye. Pour la répression d’Aïssatou Sow, elle a sollicité deux ans, dont deux mois ferme.