​Le Collectif des usagers de l'autoroute à péage appellent les Sénégalais à manifester leur indignation

Le Collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage, après la saisine par courrier du président de la République et le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, a tenu un point de presse cet après-midi, pour élaborer son plan d'action.



Selon Cheikh Omar Sy, dudit collectif, «un plan d’action avait été déterminé lors de la première réunion. Et ce plan d’action en moitié avait été exécuté. C'est-à-dire saisir la justice et porter plainte contre la société EIFFAGE. Au-delà, nous avons aussi déposé la lettre auprès du président de la République Macky Sall avec des points sur le contrat, pour la publication du contrat pour sécuriser l’autoroute à péage, l’éclairage et voir les voies et moyens pour ramener le coût à quelque chose de raisonnable pour tous les citoyens Sénégalais ».



Dans sa deuxième partie, le collectif a décidé de faire un recueillement pour tous ceux qui ont perdu la vie sur l’autoroute à péage. Dans ce sens, il s’est associé avec d’autres organisations qui ont accepté de mener le combat ensemble ce jour-là, de le faire dans la discipline, dans les lois et règlements, et surtout d’appeler tous les Sénégalais de venir dans la discipline aussi manifester leur frustration, leur indignation, par rapport à ce qui s’est passé sur l’autoroute à péage.



Dans sa déclaration, M. Sy a fait savoir que le collectif ne compte pas s’arrêter là. « C’est un grand combat, de s’assurer que les réponses qu’on a déposée, qu’on puisse avoir celles du Président de la République. On a aussi interpellé l’Assemblée nationale sur la publication du contrat, sur les voies et moyens qui vont être déployés pour sécuriser l’autoroute. Mais de voir comment travailler pour qu’il 'ait une synergie dans le long terme. Sensibiliser les Sénégalais aussi sur l’utilisation de l’autoroute à péage, en général, pour amoindrir les accidents au Sénégal parce que nous avons une responsabilité », dit-il.



Selon lui, « il n’y a aucune coloration dans cette affaire. C’est exclusivement un combat citoyen porté par les citoyens pour leur pays, pour leur dignité et pour le respect des Sénégalais ».