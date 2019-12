​Le Dialogue national est un objectif de diversion, selon Abdoul Mbaye

Le Dialogue national initié par le président Macky Sall, qui a d'ailleurs procédé jeudi soir à l'installation du comité de pilotage, est un « objectif de diversion ». C'est ce que pense son ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, ajoutant qu'il reste « pessimiste » quant à sa réussite.



« Le Dialogue national est un objectif de diversion. Il a un objectif d'occupation de la classe politique pendant que l'ajustement structurel se déroule. Rien ne me fera changer d'avis sur ce point », a dit Abdoul Mbaye en conférence de presse ce vendredi, avant d'ajouter qu'il reste « pessimiste », quant à sa réussite.



Le président Macky Sall a installé jeudi Famara Ibrahima Sagna, ancien ministre de Abdou Diouf, à la tête du comité. Mbaye reconnait les qualités et la sincérité de l'homme, mais dit juger ce dialogue par son initiateur, Macky Sall qui les a déjà trompés deux fois.



« On a un régime qui s'est spécialisé dans le gâchis de compétences. Le problème ce n'est pas Famara Ibrahima Sagna. Connaissant les qualités de l'homme, si sa désignation a tardé, c'est parce qu'il y avait des conditions. On ne l'embarque pas comme ça. Personnellement, je juge le dialogue national en fonction de son initiateur qui est le président Macky Sall. C'est son troisième dialogue national et il nous a, à chaque fois trompé. Donc je suis pessimiste », a conclu son ancien Premier ministre.