​Le FRAPP-Tivaouane traîne Seynabou Gaye Touré devant l'OFNAC et la Cour des comptes

Le FRAPP-Tivaouane a traîne Seynabou Gaye TOURE, Présidente du Conseil départemental devant l'OFNAC et la Cour des comptes. Ce, pour dénonciation d'infraction présumée de détournement de deniers publics.



« Par la présente, nous FRAPP section Tivaouane vous informons de l’existence de faits qui pourraient être constitutifs d’un conflit d’intérêts et du délit de détournement présumé des deniers publics. Ces faits concernent Madame Seynabou Gaye TOURE, Présidente du conseil départemental de Tivaouane et certains conseillers départementaux », lit-on dans la lettre.



Le FRAPP section Tivaouane, a également rappelé que le conseil départemental avait fait une délibération d'un fond de quinze millions FCFA (15 000 000) d'un crédit revolving pour accompagner les femmes du département de Tivaouane avec des prêts pour des projets basés sur l'économie solidaire. Mais, à la surprise générale, ce sont les mêmes conseillers départementaux qui ont un mandat électif public, qui prennent, reçoivent ou conservent, directement ou indirectement, les intérêts quelconques du conseil départemental.



Une telle pratique constitue un conflit d'intérêt manifeste et un détournement d'objectif de ces fonds. En espérant vous avoir suffisamment informé, nous restons à votre disposition pour compléter ces informations.