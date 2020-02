​Le FRN s’engage à constituer un avocat pour assister Guy Marius Sagna

Les opposants réunis au sein du Front de résistance national (Frn), dont Mamadou Lamine Diallo, l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye ont décidé de constituer un avocat, en plus de Mes Khoureysi Ba, et Moussa Sarr, pour assister et le défendre Guy Marius Sagna, contre les mesures arbitraires dont il est victime.



"La Conférence des leaders du FRN, réunie à Dakar ce 19 février 2020, a exprimé sa forte préoccupation devant la longue détention sans jugement du prisonnier politique Guy Marius Sagna. A ce propos, le FRN a décidé de constituer un avocat pour l'assister et le défendre contre les mesures arbitraires dont il est victime", informe le communiqué.



"La conférence des leaders engage toutes les composantes du FRN à ne ménager aucun effort pour obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Guy Marius Sagna et l'arrêt des poursuites engagées contre lui et ses coaccusés. Elle soutient toutes les actions déjà engagées dans ce sens", ajoute la note.



Toujours selon le document, "la conférence des leaders a promis d'engager toutes les actions nécessaires pour le respect de la liberté d'expression et de manifestation au Sénégal, ainsi que des droits des opposants".



Fin novembre, Guy Marius Sagna, un universitaire et cinq autres jeunes, dont des étudiants, ont pris part à une manifestation non autorisée devant la Palais, pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité qu’ils jugent injustifiée. Ils ont été interpellés, puis emprisonnés.



Les autres manifestants ont été libérés, après des semaines en prison. Mais Guy Marius Sagna, est le seul à rester en détention depuis près de trois mois. Des organisations de défense de droits de l’Homme ont dénoncé son maintien en prison et ont exigé sa libération. Ses avocats ont déposé trois demandes de liberté provisoire qui ont toutes été rejetées par le Doyen des juges.



A rappeler qu'au Sénégal, le droit de marche est clairement consacré par la Constitution.