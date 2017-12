​Le Fonsis va construire un bâtiment médical équipé R+5 à Matlaboul Fawzeini

Les populations de la cité religieuse de Touba et des localités environnantes peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, l’hôpital Matlaboul Fawzaiini va abriter un nouveau bâtiment médical équipé R+5. Ce pour répondre aux exigences médicales de la localité.



En collaboration avec le Fonsis, l’Etat, à travers le ministère de Santé, va entièrement financer les constructions pour un montant de près de sept (7) milliards de Francs.



«Avec ce projet de construction d’un bâtiment R+5 devant abriter le plateau technique constitué des quatre (04) services à savoir : La maternité, la chirurgie, la stérilisation et la réanimation ainsi que les équipements médicaux, la ville de Touba verra sa carte sanitaire se densifier avec le projet de construction d’un nouvel hopital de 300 lits dont les travaux ont démarré », a informé le ministre.



Abdoulaye Diouf Sarr de poursuivre : «Cette priorité est prise en compte dans l’axe II « Renforcement du capital humain, protection sociale et développement durable » du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui sert de cadre de référence à l’action de l’Etat ».



Pour appuyer le ministre, le Dg du Fonsis de déclarer : «le Projet sera exécuté sous un schéma de Partenariat Public-Privé (PPP) où l’Etat du Sénégal, à travers le ministère de l’Economie des Finances et du Plan (MEFP) et le MSAS, donne mandat au Fondis considéré comme le partenaire privé dans ce schéma, de financer et d’exécuter la mise en œuvre du Projet».



Le bâtiment avec une capacité de 120 lits, va abriter le plateau technique constitué de quatre (04) services : la maternité, la chirurgie, la stérilisation et la réanimation. Le Fonsis qui a en charge le financement et l’exécution de ce projet, prévoit également la mise en place d’infrastructures partagées constituées d’une station d’épuration et de traitement des eaux ainsi que d’infrastructures télécoms et d’un système d’information.