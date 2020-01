​Le Forum Civil encourage le Doyen des juges à tirer au clair l’affaire des 94 milliards de F CFA

Le Forum Civil encourage le Doyen des juges à tirer au clair les dossiers relatifs à l’affaire des 94 milliards F CFA et celle relative à Petrotim ltd. Face à la presse, ce jeudi, lors de sa déclaration sur l’Indice de Perception de la Corruption 2019, l'organisation dirigée par Birahim Seck a aussi invité l’Assemblée nationale, à user de ses pouvoirs constitutionnels et législatifs pour éclairer les Sénégalais sur les financements et réalisations des projets comme l’Autoroute Thiès-Touba, Dakar-Diamniadio, le Pôle Industriel de Diamniadio.



M. Seck exige aussi la lumière sur la réfection du Building Administratif, l’Autoroute Mbour-Kaolack, l’avance de démarrage de la route Fatick-Kaolack, la Cité de l’Émergence, le Centre International de Diamniadio, l’UNIDAK2 de Diamniadio, l’attribution du Port de Bargny, les concessions de NECOTRANS ainsi que les listes des « grands producteurs » bénéficiaires des différents mécanismes de subventions sur les intrants (engrais, semences et matériels agricoles).



En ce qui concerne les réserves financières et le patrimoine foncier des Institutions de protection sociale comme l’Institut de Prévoyance Retraite (IPRES) et la Caisse de Sécurité Sociale (CSS), le Forum Civil invite l’Etat à travailler à un audit exhaustif ainsi que toutes les transactions immobilières réalisées par la Caisse de Dépôts et Consignations et par l’ARTP notamment celle de la construction du siège de l’organe de Régulation des Télécommunications.



Il demande également à l’IGE, à la Cour des Comptes, à l’OFNAC et à l’ARMP de publier les rapports d’audits et de reddition des comptes qu’ils doivent aux populations conformément à la loi.