​Le Forum du justiciable condamne les propos de Cheikh Bamba Dieye

Suite à la sortie de Cheikh Bamba Dièye traitant Macky Sall d’être le président des associations des malfaiteurs du Sénégal et les magistrats Malick Lamotte et Kandji de corrompus, le Forum du Justiciable réagit. Il se dit «outré » par les propos du leader du parti de FSD/BJ.



«Le Forum du Justiciable condamne avec à la dernière énergie les propos tenus par l'honorable député Cheikh Bamba Dièye à l'endroit des juges Demba Kandji et Malick Lamotte», peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Babacar Bâ et ses camarades sont d’avis que tout un chacun peut donner toujours son opinion «sur le fonctionnement de la justice car elle est rendue au nom du peuple sénégalais».



Cependant, soulignent-t-ils, «aller jusqu'à traiter des magistrats de corrompus en les citant nommément sans preuve à l'appui, est condamnable dans un Etat de droit. Cette allégation d'une gravité extrême désacralise la justice sénégalaise», dénoncent-ils.



«Aujourd'hui, nous sommes tous d'avis qu'il y a une crise profonde qui secoue la justice sénégalaise, mais cela ne saurait cautionner cette sortie regrettable du député Cheikh Bamba Dieye ancien ministre de la république», pestent-ils.



Le Forum du Justiciable rappelle à la classe politique que l'institution judiciaire et ceux qui la servent méritent qu'on les respecte.