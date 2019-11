​Le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre à Dakar

Le Forum international de Dakar 2019 sur la paix et la sécurité est ouvert sur le thème : « Les défis actuels du multilatéralisme. Lancé lors du Sommet de l’Élysée de 2013 organisé par la France, le Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique a rassemblé de nombreux autorités de chefs d’États africains, des partenaires internationaux, ainsi que de multiples acteurs de la Paix et de la Sécurité.



Parmi les principaux invités d’honneur : le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, le Premier ministre français Edouard Philippe, également le vice Président Japonais entres autres.



L’environnement sécuritaire africain devient de plus en plus complexe, avec de profondes mutations, facteurs d’instabilité et d’incertitude. Les menaces et défis sécuritaires, comme l’extrémisme violent, évoluent et se combinent avec les trafics illicites de drogue, d’armes, d’êtres humains, la cybercriminalité et les rivalités pour le contrôle des ressources.



Il s’y ajoute une recrudescence des conflits intercommunautaire dans plusieurs régions du continent. Cette hybridation de la violence dérive de causes socio-économiques et de facteurs conjoncturels parmi lesquels la pauvreté, le chômage, les bouleversements climatiques, les catastrophes naturelles et les épidémies. C’est dans ce contexte de nouvelle flambée et d’hybridation de violences que s’ouvre la nouvelle édition du Forum de Dakar.