​Le Maire de Gueule-Tapée-Fass-Colobane dégage en touche les accusations portées contre lui

D’après le journal Les Échos Abdou Aziz Paye, maire de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, joint au téléphone, a dégagé en touche les accusations de corruption, chantage et concussion portées contre lui par la dame Ayssetou Nguebane.



«C'est un contrat signé avec le maire sortant. Cela date de 2019 ou 2020. Quand je suis arrivé, je n'ai pas trouvé un fond de dossier. Quand on l'a ramené à la perception, ils ont refusé de payer sous prétexte que les dossiers n'étaient pas complets, parce qu'il y en avait d'autres. Il y avait des éléments qui manquaient dans les dossiers», explique-t-il.



Selon la même source, le maire Abdou Aziz Paye a indiqué avoir fait tout ce qui est en son pouvoir pour régulariser la situation afin de les aider à rentre dans leurs fonds. «Elle n'est pas la seule, c'est une quinzaine de dossiers. Elle est venue dans mon bureau il y a environ un mois. Je lui ai dit de patienter et que j'y travaillais. La perception a demandé qu'on lui envoie un lot de factures, pour exécuter, en fonction des disponibilités, parce que je lui ai dit que je ne gardais pas l'argent à la mairie. Il y a un régisseur et c'est lui qui verse au niveau de la perception. Je ne peux faire que des mandats, ordonner au percepteur de payer avec un dossier complet», assure-t-il.



Le maire de Yewwi Askan Wi d'indiquer que le premier lot qui a été remis. «Le percepteur a payé les 7 dossiers, il ne restait qu'un seul dossier et j'ai fait comprendre à la dame qu'il faut attendre le paiement de ce dernier dossier afin qu'on introduise les autres dossiers. C'est plus cela qu’autre chose ».



Concernant les accusations d'extorsion présumée de fonds dont lui accuse la dame, Abdou Aziz Paye dément formellement.

«Si elle dit que je lui ai dit de donner un montant pour faire décanter la situation, elle raconte des histoires. Pour ces dossiers, où il y avait des manquements, je pouvais rester les bras croisés, mais l'administration étant une continuité, et je crois en leur bonne foi quand ils disent que les travaux ont été exécutés; j'ai le devoir de payer. Mais je vais payer en fonction des disponibilités. Elle pense que je refuse de payer alors que ce n'est pas ça. je n'ai aucun intérêt à cela», affirme le maire.



Comme s'il avait lui aussi des reproches à faire dans le cadre de cette affaire, Abdou Aziz Pave indique: «Il y a des choses qui n'ont pas été catholiques. La dame doit juste patienter un peu. C'était avec mon prédécesseur mais je n’ai aucune envie d’en parler puisque que cela me grandit pas », explique le maire Gueule-Tapée-Face Colobane dans le journal Les Échos.