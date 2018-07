​Le PDCI radie huit cadres pro-RHDP

Huit cadres du PDCI favorable au parti unifié ont été sortis des rangs du parti.



Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), dirigé par l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, avait décidé de se prononcer sur son adhésion au RHDP après 2020.



Le vieux parti a donc refusé de participer à l'assemblée constitutive devant transformer le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix en parti politique.





En dépit d'un communiqué du parti interdisant aux cadres et militants de participer à cet évènement, les pro-RHDP du PDCI étaient présent à la cérémonie marquant la naissance du parti unifié.



Plusieurs cadres du PDCI, dont des ministres du nouveau gouvernement, ont désobéi à cette interdiction.



Parmi les militants présents à l'assemblée générale du RHDP, huit personnalités dont sept ministres ont été radiés du PDCI occasionnant un remaniement du secrétariat exécutif du parti qui passe de 30 à 24 membres.



Parmi les personnalités limogées figurent notamment le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani.



Il a lancé début juillet un mouvement dissident baptisé "Sur les traces d'Houphouët".



Sur la liste figure également les ministres Thierry Tanoh (Pétrole et énergie) et Alain-Richard Donwahi (Eaux et forêts).



Les instances dirigeantes du PDCI lors d'une rencontre du bureau politique ont refusé de fondre leur parti dans le RHDP.



L'argument avancé par le PDCI est le refus du RDR de soutenir un candidat unique (RHDP) issue de ses rangs lors de la présidentielle de 2020.



Le PDCI a soutenu deux fois la candidature victorieuse d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2010 et 2015, et il exige maintenant la réciprocité.