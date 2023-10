​Le PNUD encourage les États membres de l'Union Africaine à ratifier les traités de l'organisation

L'Union Africaine (UA) en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a organisé une réunion de coordination entre les départements de la Commission et les organes de l'UA, pour discuter des questions de la coordination à l'interne de l'organisation et sur les questions de la ratification des traités de l'Union africaine.



« Le but c'est de revoir le travail qui a été fait depuis 2017 sur le projet qui a été mis en place entre le PNUD et l'Union africaine pour encourager les États membres à ratifier de plus en plus les traités de l'Union africaine », a déclaré le représentant résident directeur du bureau sous régional pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, M. Njoya Tikum.



Selon lui, ils vont voir quel est le rôle des traités dans le contexte complexe dans la sous-région.



« Étant donné qu'on est dans un contexte complexe dans la sous-région, nous allons voir quel est le rôle des traités et de pouvoir aider les pays membres de l'Union africaine à gérer tous ces défis que nous avons. Des défis liés à la politique, au climat socio-économique. Qu'est-ce que le traité peut faire pour améliorer un peu la vie des citoyens africains », a-t-il affirmé.



« On s'est rendu compte à un moment donné qu'il y a un problème de coordination. Parce que quand une institution fait quelque chose de son côté, l'autre institution n'est pas informée. A un moment donné, on a jugé nécessaire de pouvoir se rencontrer, coordonner et rationaliser l'utilisation des ressources. Et tout ça dans l'optique d'amener les États à mieux ratifier et mettre en œuvre les traités de l'Union africaine », a ajouté M. Olatoundji Francis Adanlao, rédacteur au bureau du conseil juridique