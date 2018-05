​Le Pr Boucar Diouf recadre les patients en dialyse : 'la sécurité des machines dépasse leurs compétences'

«Normalement chacun doit savoir où s’arrête ses compétences et où s’arrête sa responsabilité. La responsabilité médicale nous incombe. Ils nous ont fait confiance quand il y avait des problèmes et nous avons constaté qu’il y avait des problèmes. C’est pourquoi nous avions demandé l’arrêt des traitements», a précisé le chef de service de néphrologie de l'hôpital Le Dantec le Professeur Boucar Diouf.



Pr Diouf renseigne que depuis un mois et demi les techniciens sont en train de travailler là-dessus. Avant d’indiquer que ‘’des tests ont été faits avec nos laboratoires. Et techniquement nous estimons qu’ils peuvent être dialysés ici à Le Dantec’’.



Ainsi, il rassure que s’il y a des problèmes éventuels, ils n’hésiteront pas à aviser les concernés. « Ils seront les privilégiés comme s'ils étaient dans d’autres centres. Aujourd’hui il y a plus de 1000 personnes qui attendent d’être dialysées et qui ont besoin de leurs places », a-t-il martelé.